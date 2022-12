Alcançado novo acordo para audiências de TV

Os membros da Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) - que junta anunciantes, agências e meios - chegaram a acordo e já entregaram à GfK o pedido para a prorrogação do prazo do atual contrato de medição de audiências televisivas.Com esta decisão, as partes ficam com mais três meses - até 31 de março - para acertar o novo contrato, que está a ser trabalhado há mais de um ano. Esta será, ao que oapurou, a última vez que a GfK se mostrou disponível para prolongar a data-limite.Recorde-se que, na quarta-feira, o então presidente da CAEM, Bernardo Rodo, demitiu-se e foi substituído por Alberto Rui Pereira.