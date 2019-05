Histórico da televisão portuguesa Júlio Isidro hospitalizado

Júlio Isidro, de 74 anos, foi esta quinta-feira hospitalizado. O histórico e reconhecido apresentador de televisão foi esta manhã sujeito a uma cirurgia no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.De acordo com informações a que oteve acesso, Júlio Isidro foi submetido a um cataterismo, procedimento cirúrgico minimamente invasivo e simples caracterizado pelo desentupimento das artérias do coração.O apresentador não foi transportado de urgência para o hospital, pelo que a intervenção cirúrgica estava agendada.Em atualização