A contratação da ex-jornalista da TVI Alexandra Borges como diretora de Grande Reportagem e Investigação da Global Media está a gerar revolta no seio do grupo que detém os jornais ‘JN’ e ‘DN’, e a rádio TSF, entre outros títulos.





O sentimento de oposição é generalizado, apurou ojunto de várias fontes do grupo, e já foi expresso pelos Conselhos de Redação (CR) do ‘Jornal de Notícias’ e da TSF ao Conselho de Administração, liderado pelo empresário Marco Galinha, que já no início de junho tinha sido acusado pelos CR de interferências editorias “ilegítimas”.

O CR do ‘JN’ anunciou entretanto que vai apresentar queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) , por considerar que “a criação da figura de uma diretora porventura com pretensos poderes para fazer inserir trabalhos nas diversas publicações, portanto com ingerência direta nas competências dos diretores, chefes de redação e editores de área editorial (secção), atinge de forma inapelável o princípio da autonomia das redações e dos jornalistas”. O CR da TSF também já mostrou “preocupação” com esta contração e aponta uma “notória contradição entre estas novas contratações e a tão referida necessidade de contenção ou redução de custos”.