Uma semana depois da publicação da polémica crónica ‘A imagem é tudo’ , que visava as apresentadoras Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz, o colunista Alexandre Pais volta a escrever amanhã nas páginas do Correio da Manhã a sua crónica ‘Antena Paranoica’.Neste novo texto responderá às acusações de que foi alvo nos últimos dias e esclarecerá o seu ponto de vista. Recorde-se que o texto em que Alexandre Pais se referiu a Botelho Moniz como “robusta” e apontou a “flacidez” dos braços de Cristina Ferreira - publicado no passado sábado no CM - gerou muitas reações nas redes sociais mas também na imprensa escrita e na televisão.