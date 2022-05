Jeff Bezos sofreu mais um murro no estômago. Depois de ter caído para segundo lugar na lista dos homens mais ricos do Mundo - ultrapassado por Elon Musk -, o fundador da Amazon viu a gigante do comércio eletrónico registar prejuízo pela primeira vez desde 2015: menos cerca de 3,6 mil milhões de euros. Isto apesar de as receitas terem subido 7%, para 110,7 mil milhões, o crescimento mais lento da empresa nas últimas duas décadas.









Quem também começou o ano da pior maneira foi a Alphabet, dona da Google e do YouTube, que viu os lucros caírem 8,3%, para perto de 15,6 mil milhões, muito aquém das previsões dos analistas. Para compensar, as receitas aumentaram 23%, para 64,6 mil milhões, muito graças à publicidade online, que representa mais de 80% da sua faturação, o que a torna dominante no mercado. No caso da Meta, os resultados podem não parecer animadores mas superaram as expectativas. A dona do Facebook viu os lucros caírem 21%, para 7 mil milhões de euros e as receitas subirem 7%, para cerca de 26,5 mil milhões.

A crise, contudo, não parece afetar a Microsoft, cujo lucro foi de cerca de 15,65 mil milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que representa um aumento de 48%. As receitas, por sua vez, foram de cerca de 46,9 mil milhões (mais 18%). Também a Apple canta vitória, com ganhos de 23,8 mil milhões (mais 5,8%), enquanto o Twitter, recém-adquirido por Elon Musk, apresentou lucros de cerca de 487,5 milhões, sete vezes mais do que no período homólogo de 2021. A rede social faturou perto de 1,1 mil milhões em receitas (subida de 16%).