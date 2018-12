Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça de greve faz retomar negociações na Plural

Trabalhadores da produtora de ficção da TVI queixam-se de condições precárias.

Por Hugo Alves e Sónia Dias | 01:30

A ameaça de uma nova greve, entre os dias 18 e 31 deste mês, levou a administração do grupo Plural Entertainment, detido pela Media Capital, a retomar as negociações com os sindicatos. Se não houver acordo até lá, a paralisação pode mesmo avançar.



Após uma reunião, esta segunda-feira à noite, entre o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), a Plural e o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, serão agendados plenários com os trabalhadores, antes de se marcar uma nova reunião onde voltarão a ser discutidas reivindicações como a redução do Período Normal de Trabalho (que atinge as 11 horas), aumento de salários e o fim dos falsos recibos verdes.



Enquanto não é tomada uma decisão, as equipas técnicas da Plural continuam a contar com o apoio incondicional dos atores.



"Todos desejamos ter mais vida para além do trabalho. Por isso nos juntámos à causa", diz ao CM Joaquim Horta, que rejeita a existência de represálias por parte da empresa: "Claro que há receio e há falatório, faz parte deste tipo de lutas, mas não houve represálias."



Já Carla Chambel admite que os protestos deverão alastrar a outras produtoras.



"Sabemos que, com isto, estamos a iniciar um movimento importante. É um passo histórico, que vai obrigar as produtoras a ajustarem-se a uma nova realidade. Mas acredito que está para breve", afirma a atriz que, também ela, nega "repressões".