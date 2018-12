Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve na produtora da TVI afeta novelas

Trabalhadores da Plural lutam contra excesso de horas e condições precárias.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Os funcionários da Plural, produtora responsável pela ficção nacional da TVI, iniciam esta terça-feira o primeiro de cinco dias de greve parcial, exigindo melhores condições de trabalho e salariais. Uma das principais denúncias dos funcionários é o número de horas diárias laborais, que atualmente chegam a atingir as onze.



Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) avisa que todos os trabalhadores, tanto das áreas técnicas como das artísticas (atores), vão finalizar funções quando ultrapassarem as oito horas de trabalho, pelo menos no primeiro dia de greve.



"Tivemos em reunião com os responsáveis da Plural e temos propostas para apresentar aos trabalhadores. A greve parcial mantém-se, conforme anunciado", refere ao CM o delegado sindical André Albuquerque.



A produção das novelas ‘Valor da Vida’ e ‘A Teia’, em exibição na TVI, pode ser afetada, caso não seja cumprido o plano de gravações no período de horário normal de trabalho (8h), o que resultará num prejuízo na ordem dos 100 mil euros para o grupo Media Capital - o período de luta estende-se até dia 10.



Após a conquista do Emmy, recorde-se, Ana Sofia Martins dedicou o prémio aos técnicos: "Sem eles não somos nada. São explorados a nível salarial e psicológico. Trabalham 12 horas por dia, a contratos temporários."



Contactada pelo CM, a atriz continua solidária: "Tudo o que tinha a dizer ficou dito na minha publicação."