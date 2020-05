Ana Leal suspensa pela segunda vez em 8 anos

A TVI suspendeu esta terça-feira, por carta, Ana Leal. Em causa está o facto de a jornalista ter facultado ao Conselho de Redação (CR) emails que trocou com a direção de Informação para sustentar as acusações de censura que a antiga equipa do seu programa de investigação fez ao diretor, Sérgio Figueiredo. O canal instaurou um inquérito interno e a repórter foi alvo de um processo disciplinar, o segundo em oito anos - em 2013 foi suspensa após ter feito participação ao CR por ter sido retirada do alinhamento do ‘Jornal das 8’, pela então subdiretora Judite Sousa, uma notícia sua.

Contactada pelo CM, Ana Leal remeteu para o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes. Este considera que as mensagens que a jornalista partilhou "não são segredo" e inserem-se no "âmbito do dever de informar o CR". Portanto, defende, "não há motivo para ser suspensa ou alvo de processo". O causídico vai mais longe e diz que está em causa a "liberdade de imprensa", apelando ao "bom senso da TVI" para desistir do processo.

Já fonte oficial da TVI disse ao CM que "houve um conjunto de razões que levaram a esta decisão. No entanto, há um processo interno a correr e não serão feitos, para já, comentários."

Recorde-se que Ana Leal e a sua equipa acusaram Sérgio Figueiredo de censurar reportagens incómodas para o Governo e para a Direção-Geral da Saúde. Os jornalistas que trabalhavam com Ana Leal foram integrados na redação e o programa da jornalista suspenso. Na sexta-feira, o CR considerou que Figueiredo "agiu em conformidade", ainda que tenha reconhecido que a forma como transmitiu as mensagens relativamente a trabalhos da equipa de Ana Leal foi "potenciadora de conflitos e mal-entendidos".