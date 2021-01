António Cordeiro lutava contra doença degenerativa grave desde 2017. Ator morreu no hospital Santa Maria em Lisboa

António Cordeiro lutava contra uma Paralisia Supranuclear Progressiva, uma doença degenerativa grave, desde 2017. O ator morreu este sábado, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, aos 61 anos.



As últimas imagens divulgadas mostravam o ator, que vivia atualmente na Casa do Artista, visivelmente debilitado e mais magro.





A mulher, Helena Cordeiro, foi um dos maiores apoios do marido, continuando a visitá-lo regularmente na instituição. Embora tenha optado por colocá-lo aos cuidados da Casa do Artista, continua a visitá-lo regularmente. Em novembro do ano passado, n uma entrevista dada à TV7 Dias, a mulher de António Cordeiro decidiu falar abertamente sobre o estado de saúde do companheiro. "O António não está pior, o António não está melhor, o António está na mesma. Continuamos na luta em que sempre estivemos.".



Apesar de algumas evoluções, Helena admitiu que não sabia até quando conseguiria aguentar. "Não sou a supermulher, não sei até quando consigo aguentar isto, mas, enquanto conseguir, vou fazendo", afirmou.

A mulher, Helena Cordeiro, foi um dos maiores apoios do marido, continuando a visitá-lo regularmente na instituição. Embora tenha optado por colocá-lo aos cuidados da Casa do Artista, continua a visitá-lo regularmente. Em novembro do ano passado, n"O António não está pior, o António não está melhor, o António está na mesma. Continuamos na luta em que sempre estivemos.".Apesar de algumas evoluções, Helena admitiu que não sabia até quando conseguiria aguentar. "Não sou a supermulher, não sei até quando consigo aguentar isto, mas, enquanto conseguir, vou fazendo", afirmou. Durante este período o ator contou também com o apoio de alguns amigos como foi o caso de José Raposo que recordou o amigo no 61º aniversário, em maio de 2020.