Facto do ano



O dia 7 de novembro de 2023 ficará para sempre na história da política portuguesa. No centro do furação, um parágrafo de um comunicado da PGR dando conta de uma investigação judicial que envolvia António Costa. “No decurso das investigações surgiu (...) o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do primeiro-ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos”. Foi um dia diabólico. António Costa reuniu-se de urgência com Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente chamou a Belém a procuradora-geral da República, Lucília Gago, o primeiro-ministro demitiu-se, o Governo caiu. Dois dias depois, o chefe do Estado anuncia a marcação de eleições antecipadas para 10 de março do próximo ano. O Orçamento do Estado para 2024 foi aprovado em finais de novembro, já em ambiente de pré-campanha eleitoral.



A demissão de António Costa e a queda do Governo de maioria absoluta são o grande acontecimento do ano.





HABITAÇÃO CRISE



Faltam casas para arrendar e as que existem estão a preços proibidos para a maioria dos portugueses. Mas quem paga empréstimo ao banco também não tem a vida facilitada, face à subida brutal dos juros.



EDUCAÇÃO GREVES



O ano letivo ficou marcada por um número infindável de greves dos professores, com reflexos na atividade escolar. Exigem a contagem integral do tempo de serviço, seis anos, seis meses e 23 dias.



Figura do ano



D. Américo Aguiar foi o grande obreiro da Jornada Mundial da Juventude, que reuniu em Lisboa cerca de um milhão e meio de peregrinos. Em entrevista ao CM, o atual bispo de Setúbal recorda esse acontecimento extraordinário, que teve como figura central o chefe da Igreja Católica, Papa Francisco. “Todos, todos, todos” foram as palavras de ordem que o pontífice deixou para a história desta imensa jornada de fé.



MARCELO ANO DIFÍCIL



Cumpriu a promessa, se Costa saísse do Governo o executivo caía, mas acabou por se ver envolvido numa polémica que está longe de terminar, o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Santa Maria.



PIMENTA UM CAMPEÃO



É um dos maiores desportistas portugueses e o maior canoísta de sempre. Só este ano conquistou 13 medalhas, três delas de ouro. O próximo objetivo do fenómeno de Ponte de Lima são os Jogos de Paris.



Figura internacional do ano



Volodymyr Zelensky continua determinado a expulsar o Exército de Moscovo do seu país, mas as perspetivas já foram melhores. A contraofensiva não teve o sucesso esperado e começa a ser questionado o apoio à Ucrânia por parte dos aliados, sobretudo os EUA. Como se não bastasse, a guerra no Médio Oriente fez ‘desaparecer’ da Ucrânia o foco mediático, apesar dos intensos combates que se travam entre as forças de Kiev e da Rússia.



LAGARDE TRAVÃO



A presidente do Banco Central Europeu foi o rosto da política que levou à subida das taxas de juro, que teve como principal objetivo travar a inflação galopante na Zona Euro. O pior já terá passado.



LULA O REGRESSO



A comunidade internacional saudou o regresso de Lula da Silva como uma lufada de ar fresco após quatro anos de Bolsonaro, mas as declarações sobre a guerra na Ucrânia deixaram-no isolado.



Facto internacional do ano



E o impensável aconteceu a 7 de outubro. Os radicais islâmicos do Hamas levaram a cabo um ataque em grande escala em Israel, matando 1300 pessoas e fazendo duas centenas e meia de reféns. Mais de cinco mil israelitas ficaram feridos. A resposta não se fez esperar. A Faixa de Gaza está a ser arrasada, com milhares de vítimas.







TITAN TRAGÉDIA





O Titanic, que naufragou em abril de 1912, continua a ser notícia. Uma visita aos destroços do navio, a bordo do Titan, acabou em tragédia. Todos os ocupantes morreram na sequência de uma implosão.





RUBIALES O BEIJO





O beijo na boca de Luis Rubiales a Hermoso, após a vitória da Espanha no Mundial de Futebol Feminino, deixou o futebol em alvoroço. Ele alega que foi consentido, ela diz-se desrespeitada.