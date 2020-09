Apostas de Cristina Ferreira perdem nas audiências

As primeiras apostas de Cristina Ferreira enquanto diretora de entretenimento e ficção da TVI foram derrotadas em toda a linha no passado fim de semana. O especial de ‘Quer o Destino’, emitido em direto dos estúdios da Quinta dos Melos, em Bucelas, durante toda a tarde de sábado, ficou atrás da SIC na maior parte do tempo e, na reta final, até perdeu para a RTP 1.A emissão conduzida por Ana Sofia Martins e Pedro Teixeira registou uma audiência média de 487 mil telespectadores e 16,2% de share, de acordo com a GfK. Foi o primeiro programa totalmente idealizado por Cristina a ir para o ar. A apresentadora esteve presente nos bastidores com a sua equipa de direção e seguiu de perto todos os preparativos para a emissão.No domingo foi a vez de estrear o renovado ‘Somos Portugal’, que marcou o regresso do formato à estrada (Viana do Castelo) e de Iva Domingues à estação de Queluz de Baixo, assim como a estreia do ‘Camião do Ben’.Mais uma vez, a TVI saiu derrotada. ‘Somos Portugal’ registou uma média de 584 mil espectadores, e 18% de share, enquanto que na SIC ‘Domingão. Especial Verão’ teve, em média, 607 mil telespectadores (18,8%). À noite, o arranque da nova temporada de ‘Mental Samurai’, apresentado por Pedro Teixeira, perdeu para ‘O Noivo é Que Sabe’ (SIC). O formato conduzido por Cláudia Vieira teve 1 206 700 espectadores (33,1%), enquanto que o do ex-companheiro não foi além das 872 mil pessoas.