As gigantes tecnológicas Apple e Google foram eleitas as marcas mais valiosas do Mundo, destronando a multinacional de comércio eletrónico Amazon, segundo um ranking anual sobre as 100 maiores empresas mundiais realizado pela Kantar, uma das maiores empresas globais de informação e consultoria.



Na 17º edição da lista publicada anualmente, o valor da Apple subiu 55% em relação ao ano anterior, atingindo agora os 908,46 mil milhões de euros, o que lhe permite subir uma posição e ocupar o primeiro lugar.









