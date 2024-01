Uma auditoria ao sistema de medição de audiências televisivas da GfK, levada a cabo pela empresa norueguesa 3M3A Global, a pedido da CAEM - Comissão de Análise de Estudos de Meios, revela que o método é “fiável” e “bem organizado”. Segundo o documento, a que o Correio da Manhã teve acesso, o sistema que atualmente mede as audiências em Portugal é “preciso”, “bem documentado”, tem “bom equipamento e um bom painel”, concluindo que “o mercado pode continuar a confiar” nos seus resultados. De facto, uma fonte ligada ao processo disse ao CM que os auditores da 3M3A Global deixaram claro que “não é fácil encontrar estes níveis de desempenho”.





“O número de agregados familiares que reportam consistentemente está entre o mais alto que já vimos, com 98% de relatórios diários. O Controlo de Qualidade do Painel é claro e proativo e, mais uma vez, em linha com as melhores práticas internacionais”, pode ler-se no relatório da auditoria, que começou a ser preparada em setembro do ano passado, depois da reformulação do painel da empresa liderada por António Salvador, e que só agora ficou concluída.