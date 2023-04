O acordo entre a GfK (empresa responsável pela recolha e tratamento de dados) e a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) foi assinado no dia 1 de abril e já está em vigor por um novo período de cinco anos, até 31 de março de 2028.



Depois de se ter chegado a temer que o mercado televisivo nacional pudesse ficar sem medição de audiências, as duas partes envolvidas chegaram finalmente a entendimento para a renovação do contrato.O acordo entre a GfK (empresa responsável pela recolha e tratamento de dados) e a Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM) foi assinado no dia 1 de abril e já está em vigor por um novo período de cinco anos, até 31 de março de 2028.

Depois da TVI (um dos membros da CAEM) ter manifestado resistências na renovação do contrato, conforme o CM havia noticiado em dezembro do ano passado, chegou ao final o impasse na prorrogação do acordo.





CM Alberto Rui Pereira da CAEM, que desdramatiza o facto de a renovação se ter arrastado, preferindo focar-se naquilo que traz o novo contrato.



“Foi uma votação unânime dentro da CAEM, até porque só podia ser assim. A TVI faz parte dos outorgantes do contrato, vai ter o serviço e vai pagá-lo. Não houve aqui nenhum entrave”, revela aoAlberto Rui Pereira da CAEM, que desdramatiza o facto de a renovação se ter arrastado, preferindo focar-se naquilo que traz o novo contrato.

Já António Salvador, da GfK, diz estar “satisfeito por, finalmente, ter sido resolvida a situação de demora na realização do contrato”. E reitera: “Estamos conscientes de que o nosso desempenho é adequado e que estamos a fazer o nosso trabalho com a qualidade necessária e com as condições que foram exigidas.”