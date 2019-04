Berlín de "A Casa de Papel" canta "Grândola, Vila Morena" para os portugueses

"Pela liberdade, sempre", diz o ator no final do vídeo.

De cravo na mão, olhar sedutor e com a calma que o caracteriza, Berlín, a personagem do ator espanhol Pedro Alonso na série "La Casa de Papel", enviou uma mensagem cantada para os portugueses.



Num vídeo de 25 segundos da Netflix, publicado na conta de Instagram do ator, Berlín interpreta a música "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso - uma das senhas de sinalização da Revolução dos Cravos.