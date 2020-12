Cantor Matheus que morreu com Covid-19 esteve no ‘Aqui Portugal’ e na ‘Praça da Alegria’ da RTP

No dia 1 de dezembro, o cantor foi um dos convidados do programa 'Praça da Alegria' da RTP, onde esteve com os colegas a apresentar o novo tema e a contar algumas curiosidades sobre o seu Natal.



Poucos dias depois, no dia 5, marcou presença no 'Aqui Portugal', onde atuou com os vários artistas que cantam o tema 'Natal Diferente'. Nas redes sociais, o cantor mostrou-se entusiasmado com o projeto. "Daqui a 5 minutos na RTP", escreveu o cantor Matheus numa das últimas publicações feitas nas redes sociais.







Edilson da Silva Rodrigues, nome verdadeiro do artista, tinha 52 anos.







O cantor brasileiro Matheus (da dupla Brasileira Lucas e Matheus), que morreu esta terça-feira vítima de Covid-19, tinha estado em Portugal no início do mês de dezembro para promover o projeto/single 'Natal Diferente', uma colaboração com os artistas