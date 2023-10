Carlos Capote vai à SIC e queixa-se do canal

Foi um momento embaraçoso, aquele que viveram Diana Chaves e João Baião no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, na sexta-feira, 6 de outubro. A emissão especial do programa celebrava os 31 anos da estação de Paço de Arcos, mas um dos convidados - o chef Carlos Capote - aproveitou o tempo de antena para se queixar de ter sido esquecido pelo canal."É pena não se lembrarem de mim para os Globos de Ouro", desabafou. "Há anos que eu não vou [à cerimónia] e fico triste, porque fui umas das figuras [da fundação da SIC]. O Rangel chegou a dizer-me que quando eu entrava no ar é que as audiências começavam a subir... Fico triste, uma pessoa que deu três anos [à casa]. Há anos que digo: ‘Tanta gente que vai ali e ninguém se lembra de mim’". João Baião assinalou a contradição das palavras do cozinheiro: "Você está aqui hoje, não está?", mas Carlos Capote não desarmou."Respeito isso e, por isso, é que venho. Contra vocês não tenho nada, nem contra ninguém, mas que lamento, lamento", concluiu.