O horário nobre é o mais cobiçado pelos canais generalistas, uma vez que concentra a maior fatia do investimento publicitário, mas a guerra pelo ‘daytime’ também está cada vez mais acesa. Em agosto, a SIC voltou a vencer a TVI no total diário, com 15,1% de share contra 13,8%, respetivamente, mas perdeu audiência nas manhãs e nas tardes.









No horário matinal, ‘Casa Feliz’, da SIC, foi ultrapassado por ‘Dois às 10’, da TVI. Enquanto o formato conduzido por João Baião e Diana Chaves nos estúdios de Paço de Arcos alcançou uma audiência média de 293 500 telespectadores e fez 15,65% de share em agosto, o programa de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz foi visto por uma média de 299 351 telespectadores (uma diferença de quase 6 mil pessoas em relação ao principal concorrente) e obteve 15,87% de share.

Nas tardes, a diferença é mais significativa, com ‘Júlia’ a perder para ‘Goucha’ por uma diferença de quase 44 mil pessoas. Em agosto, o programa apresentado por Júlia Pinheiro na SIC atraiu uma média de 305 220 telespectadores e fez 12,71% de share, enquanto Manuel Luís Goucha conseguiu atrair 348 972 pessoas em média, o que corresponde a 14,48% de share, segundo dados da empresa GfK.