SIC reforça liderança nas tardes e manhãs

Em novembro, a SIC voltou a ganhar a batalha pelas audiências do ‘daytime’. Tanto ‘Júlia’ como ‘Casa Feliz’ conseguiram reforçar a liderança nos respetivos horários, aumentando ainda mais a distância para os principais concorrentes na TVI: ‘Goucha’, à tarde, e ‘Dois às 10’, nas manhãs.









O ‘duelo’ entre Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goucha é cada vez menos renhido. No mês passado, o programa das tardes da SIC registou um share médio de 17,5% (subiu 0,6 pontos percentuais em relação a outubro) e atraiu mais de 384 mil telespectadores (mais 52 mil). O formato do canal de Paço de Arcos afasta-se assim de ‘Goucha’ que, na TVI, alcançou 14,6% de share (caiu 0,6 pontos percentuais) e foi visto por uma audiência média de 326 mil pessoas (mais 22 mil do que no mês anterior), de acordo com os dados oficiais da GfK.

No que diz respeito ao horário matinal, também é a SIC a cantar vitória. ‘Casa Feliz’, apresentado por João Baião e Diana Chaves, voltou a afirmar-se como o preferido dos portugueses, com um share de 21,6% (mais 0,3 pontos percentuais do que em outubro). Para trás ficou ‘Dois às 10’, da TVI, com 18,4% (caiu 0,6 pontos percentuais). Em termos de audiência média, ‘Casa Feliz’ foi acompanhado por 337 mil espectadores (ganhou 11 mil no espaço de um mês), enquanto o formato conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz atraiu uma média de 287 mil (perdeu cerca de mil espectadores).