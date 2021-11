A luta pela liderança na tabela das audiências durante o período da tarde entre a SIC e a TVI continua renhida. Depois de ‘Goucha’, da estação de Queluz de Baixo, ter levado a melhor, pela primeira vez, no mês de setembro, em outubro ‘Júlia’, do canal de Paço de Arcos, voltou à liderança.O programa apresentado por Júlia Pinheiro desde 2018 registou 16,9% de share no mês passado, tendo sido acompanhado por 332 mil espectadores, de acordo com os dados oficiais da GfK.