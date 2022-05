A nova produção da SIC, ‘Lua de Mel’ (estreia no próximo dia 6 de junho), vai cruzar as personagens mais icónicas das novelas do canal. Carolina Loureiro foi o primeiro nome anunciado para o elenco principal desta produção que tem como objetivo devolver a liderança à SIC no horário nobre.



Ela vai voltar a encarnar Nazaré, a pescadora rebelde que conquistou os telespetadores na trama com o mesmo nome em 2019.









