CM bate recorde de audiência e é líder absoluto em informação online

O site doiniciou o ano de 2020 com um recorde de tráfego e reforçou a liderança absoluta online em Portugal. De acordo com o ranking netAudience, oalcançou em janeiro 3,3 milhões de leitores o que significa o maior número de leitores alguma vez registado por um meio de comunicação social neste índice da Marktest que mede as audiências digitais em Portugal.Logo a seguir aosurgem os sites da TVI com 3 milhões de utilizadores e do JN com a mesma marca. O agregador NM ocupada a quarta posição com 2,9 milhões. O quinto lugar é do Público, com 2,5 milhões de alcances. O mesmo número de leitores tem a Flash! que ocupa a sexta posição à frente do Expresso, jornal que totaliza 2,2 milhões de alcances.Os restantes meios do grupo Cofina (ao qual pertence o) lideram os respetivos segmentos informativos. No desporto, o Record totaliza 1,9 milhões de alcances, na economia o Jornal de Negócios está praticamente nos 1,7 milhões enquanto nas ‘news magazine’ a Sábado atingiu 1,4 milhões de cibernautas.A liderança por grupos mantem-se inalterada em relação ao fecho de 2019 com a Cofina no primeiro lugar (4,1 milhões de alcances). A Global Media ocupa o segundo lugar e a Media capital o terceiro, ambos com 4 milhões de alcances.