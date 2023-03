CM continua a visita aos pontos de venda

A direção doe as caras mais conhecidas dacontinuam o seu périplo pelos pontos de venda de jornais do País, sem os quais o nosso jornal não chegaria às mãos dos portugueses. Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial doe da), João Ferreira (subdiretor) e Isabel Rodrigues (diretora-geral de marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina Media) estiveram em Foros da Amora, distrito de Setúbal, uma das zonas do País onde otem maior implantação e onde as vendas dispararam 9%.Mas Setúbal não é exceção, bem pelo contrário. Por todo o País as vendas doem banca cresceram exponencialmente desde que realizou a sua última renovação gráfica, que se efetivou no dia 9 de janeiro último.Lançado em 1979 – e prestes a comemorar o seu 44.º aniversário – o jornalcresceu este ano 12% a nível nacional, prova de que os portugueses ficaram agradados com a sua nova imagem, mais apelativa mas nem por isso menos rigorosa e exigente nos conteúdos.continua a ser o jornal diário preferido dos portugueses. Em 2022, alcançou uma quota de mercado superior a 60%, o que significa que, em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, mais de 60 optam pelo, de acordo com os dados divulgados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT).Para reconhecer o contributo essencial dos pontos de venda para estes resultados, as equipas dovão continuar a percorrer o País, levando pessoalmente alguns presentes, com o compromisso de, até ao final do ano, visitar todos os 18 distritos de Portugal Continental e mostrar a sua gratidão àqueles que diariamente nos mantêm próximos dos nossos leitores.