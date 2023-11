CM cresce no Norte e visita Viana do Castelo

inicia na segunda-feira uma visita pelo distrito de Viana do Castelo, completando o ciclo de visitas aos 18 distritos de Portugal Continental, iniciado em janeiro, como forma de agradecimento aos pontos de venda que diariamente fazem chegar o jornal às mãos dos leitores.Ao longo da iniciativa, recorde-se, a direção doe dae alguns dos rostos do canal prestaram homenagem aos lojistas, parceiros fundamentais nesta missão de levar a informação a todos os cantos de Portugal, de norte a sul. No entanto, onão vai parar por aqui: em dezembro volta ao Porto, para agradecer a subida de vendas no distrito (a maior do País, 13%) numa fase tão desafiante para o setor dos media, e em janeiro celebra o novo ano em Lisboa.Na segunda-feira, a equipa do, constituída por Eduardo Dâmaso (dir.-geral editorial adjunto) e Secundino Cunha, vai andar pelas localidades de Viana do Castelo, Moledo, Caminha, Vila Praia de Âncora e Afife. Na terça-feira é a vez de Paulo Oliveira Lima (diretor executivo do) e Débora Carvalho visitarem Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima. Quarta, Carlos Rodrigues (dir.-geral editorial doe da) e Rui Pedro Vieira vão andar por Monção, Valença e Caminha. Finalmente, na quinta-feira, Armando Esteves Pereira (dir.-geral editorial adjunto) e Paulo Catarro visitam Ponte de Lima, Cardielos, Viana do Castelo, Mazarefes e Vila de Punhe.De referir que, entre 9 de janeiro (quando o jornal apresentou a nova imagem gráfica) e 21 de novembro, as vendas docresceram 7% em Viana do Castelo quando comparadas com os dois últimos meses de 2022.