CM e CMTV mostram segredos do sucesso numa iniciativa inédita

Ao longo da próxima segunda-feira, dia 20 de março, a redação doe davai receber estudantes, leitores, telespectadores, cronistas, colaboradores e antigos diretores para participarem na iniciativa ‘Redação Aberta’, que contará como convidados especiais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, entre outras individualidades.O objetivo é mostrar como se faz a informação no jornal mais lido e mais vendido do País e no canal televisivo com maior audiência no cabo. É a nossa forma de assinalar 10 anos de vida da, que se celebram esta sexta-feira, e o 44º Aniversário do, que se comemora domingo.Uma oportunidade para conhecer as equipas doe da, numa iniciativa inédita, que decorre sob o lema ‘Jornalismo! Liberdade! Democracia!’. Será, ainda, revelada a iniciativa ‘CM44’, um projeto de âmbito social com a assinatura doe da, que vai marcar todo o ano de 2023."O dia de ‘Redação Aberta’ procura valorizar, reforçar e homenagear a comunidade de leitores e telespectadores que nos acompanha neste projeto editorial", afirma Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto, homenageando, desta forma, a importância da comunicação social na construção e reforço do Estado de direito democrático. A ‘Redação Aberta’ pode ser seguida em permanência no site doe através da, que irá dando conta do desenrolar da iniciativa ao longo da emissão.Os 10 primeiro leitores que enviarem um email para o endereço abaixo indicado, candidatam-se ao convite para participar na ‘Redação Aberta’. Deve ser dirigido para marketing@cofina.pt com o subject ‘CM44 – Redação Aberta’. No email, os leitores doterão de colocar o nome e o número de telefone. Participe.