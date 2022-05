CM é o jornal com maior alcance online

O Correio da Manhã foi o jornal mais consultado online no mês de abril e é o único a ultrapassar a barreira dos três milhões de pessoas alcançadas. De acordo com o índice NetAudience, da Marktest, o CM online alcançou, no passado mês, 3,1 milhões de indivíduos contra 2,9 do JN. Entre os jornais, o Expresso chegou a 2,4 milhões de pessoas e o DN ficou-se pelos 1,7 milhões. O índice é liderado pelo conjunto de sites da TVI (incluindo a plataforma de streaming do canal) com 3,3 milhões de pessoas alcançadas enquanto a SIC chegou a 3,1 milhões, tal como o CM online.

Entre os meios do grupo Cofina – o proprietário do CM -, a Flash! está no quinto lugar do ranking da Marktest com 2,4 milhões, enquanto o jornal Record chegou a 1,7 milhões de leitores e lidera o segmento de desporto. O Jornal de Negócios, com um alcance de um milhão de leitores lidera na ara económica. A Máxima atinge mais de 720 mil leitores e a revista Sábado um número que ascende aos 660 mil cibernautas.