CMTV atualiza quadro de honra: Excentricidades de euromilionária foi o programa de informação mais visto de sempre

O programa ‘Investigação CM’ emitido no passado dia 5, que conta as excentricidades da euromilionária Amélia de Jesus, tornou-se o programa de informação mais visto de sempre daA reportagem alcançou uma média de 431 700 telespectadores e 9% de share, um novo recorde. "É um grande trabalho da autoria de Tânia Laranjo, Adrien Negura e Marco Ricardo Silva que conseguiu um resultado notável. É para isso que trabalhamos todos os dias: oferecer o melhor aos telespectadores", afirmou Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo do canal.O quadro de honra com que ahomenageia os seus melhores resultados foi agora atualizado com uma imagem do programa recordista.