CMTV com liderança absoluta nas audiências do cabo em abril

Em abril, a CMTV voltou a afirmar-se como a estação líder no consumo de televisão por cabo, ultrapassando toda a concorrência, nomeadamente no horário nobre (entre 19h00 e 01h00). Neste período de maior consumo televisivo e, também, de maior investimento publicitário, o canal do Correio da Manhã registou uma média de 3,55% de share (subida de 7,3% em comparação com o mês de março), o que equivale a mais de 138 mil telespectadores a cada minuto (subida de 4,6%), de acordo com os dados da GfK, empresa que mede as audiências televisivas em Portugal.Na concorrência, a CNN Portugal registou uma média de 2,7% de share, enquanto a SIC Notícias fez apenas 1,98%.Ainda no horário nobre, a CMTV fechou o mês com uma audiência média total de mais de 1,7 milhões de telespectadores, à frente dos seus principais concorrentes.No segundo mês de guerra na Ucrânia, a CMTV foi a estação preferida dos portugueses e registou um share médio diário de 4%, o que equivale a uma média de 83 800 telespectadores em permanência. Já a concorrência desceu em abril. A CNN Portugal caiu mais de 1 ponto percentual, para uma média mensal de 3,6%, enquanto a SIC Notícias desceu para 2,4% de share médio mensal.Recorde-se que a CMTV está posicionada no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT).