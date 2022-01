A CMTV voltou a liderar em dezembro o mercado de informação nacional na televisão por cabo, estabelecendo uma nova marca histórica: uma sequência de 60 meses sempre a vencer, o equivalente a cinco anos consecutivos na dianteira da preferência dos telespectadores portugueses.









Contas feitas, no último mês de 2021, o canal do Correio da Manhã voltou a superiorizar-se a toda a concorrência direta, fazendo mais audiência do que os seus mais diretos rivais. De acordo com os dados oficiais da GfK, empresa responsável pela medição de audiências no nosso país, a CMTV fechou dezembro com 4,3% de share, contra 2,2% do canal CNN Portugal e 1,9% da SIC Notícias. Em conjunto, os dois concorrentes diretos registam menos 2 pontos percentuais do que a estação de televisão do Correio da Manhã.

No horário nobre, a CMTV cresceu mesmo 10% quando em comparação com o mesmo mês do ano passado, com uma audiência total de mais de 1,7 milhões de telespectadores por dia. Por dia, e também no mês passado, o canal do Correio da Manhã somou uma audiência média superior a 2,55 milhões de espectadores.





Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda não está na disponível na oferta da Televisão Digital Terrestre.