A CMTV foi a televisão líder na informação nacional no mês de março. No horário nobre (das 19h00 à 01h00), período de maior consumo televisivo e, consequentemente, de maior investimento publicitário, o canal do Correio da Manhã reforçou a sua liderança no universo do cabo e registou um crescimento de 24,5% em relação ao mesmo período do ano passado, para um share de 4,12%. Um valor muito acima das principais concorrentes, com a CNN Portugal a registar 2,30% e a SIC Notícias 1,87%.





CMTV cresceu 19,2% em relação a março de 2022 e lidera a informação, sem qualquer interrupção, há 331 dias consecutivos. No mês passado, a televisão do CM registou um share médio de 4,8% (corresponde a um universo total de 2 milhões e 599 mil telespectadores), muito acima de todos os concorrentes, como o canal CNN, que caiu, em relação ao período homólogo do ano passado, mais de 30%, para um share médio mensal de 3,2%. Já a SIC Notícias registou 2%.



“Os portugueses sabem que na CMTV encontram todas as notícias importantes, com a agilidade, a coragem e a independência que caracterizam a nossa marca. Este crescimento mostra que a CMTV é a grande marca nacional de notícias, próxima das pessoas, e que assim continuará pois esse compromisso de prestar o melhor serviço ao telespectador é um princípio inabalável do qual não abdicamos”, sublinha Paulo Oliveira Lima, diretor executivo da CMTV.





Recorde-se que a CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não integra a oferta da TDT. Todos os resultados citados são da responsabilidade da GfK.