A CMTV fechou o mês de janeiro a liderar o mercado da informação nacional no cabo. O canal do Correio da Manhã registou um share médio acima de 5% e uma audiência média de 108 400 telespectadores a cada minuto.



É o melhor mês de janeiro do canal desde que foi criado, em 2013. No cômputo global, a CMTV ficou muito à frente dos principais concorrentes, com a CNN Portugal a registar 3% de share e a SIC Notícias 2,2%.









