CMTV dispara 12% no primeiro semestre e ganha todos os dias de 2019

A CMTV fechou o primeiro semestre deste ano com um crescimento de 12% relativamente ao período homólogo de 2018.

O crescimento foi ainda mais acentuado no horário nobre.

No período de maior consumo televisivo e de mais forte investimento publicitário, entre as 19 e a meia noite, a CMTV disparou 13,9% neste semestre em relação ao período homólogo do ano anterior.

Nos primeiros 6 meses do ano, a CMTV liderou o mercado de informação nacional no cabo e teve uma audiência média diária de 74218 espectadores, o que corresponde a 3,9% de share.

Há um ano, a média foi de 66275 espectadores, e o share médio registado foi de 3,4%.

Todos os dias do primeiro semestre, a CMTV teve, em média, 133658 espectadores, o que corresponde a 3,3%, o que compara com 2,9% no ano anterior.

A CMTV completou o mês de junho a liderar pelo 30º mês consecutivo. Em 2019, a CMTV ganhou todos os dias o mercado de informação nacional de cabo.

Junho fecha com um share médio de 3,8% de share, o que é mais que o consumo total dos seus principais concorrentes, nomeadamente a SIC Notícias, que registou 1,8% no mês, e a TVI 24, com 1,6%.

A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo no canal 8, e ainda não está disponível na TDT.

Todos os números são da responsabilidade da GFK.