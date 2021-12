A CMTV vai realizar entrevistas aos líderes de todos os partidos com assento parlamentar antes do arranque da campanha eleitoral para as eleições Legislativas, agendadas para 30 de janeiro do próximo ano.





Conduzidas pelo jornalista José Carlos Castro, sempre em horário nobre, as entrevistas arrancam já no dia 3 de janeiro, com Rui Tavares, do partido Livre. Seguem-se João Cotrim Figueiredo (presidente do Iniciativa Liberal), Inês de Sousa Real (porta-voz do PAN -Pessoas–Animais–Natureza), André Ventura (líder do Chega), Francisco Rodrigues dos Santos (presidente do CDS-PP), Jerónimo de Sousa (secretário-geral do PCP), Catarina Martins (coordenadora do Bloco de Esquerda), Rui Rio (presidente do PSD) e António Costa (secretário-geral do PS). As eleições Legislativas vão ter ampla cobertura no CM e na CMTV (canal 8).