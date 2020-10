CMTV fecha setembro com mais audiência que todos os concorrentes juntos

A CMTV lidera o mercado de informação nacional no cabo há 45 meses consecutivos, e registou em setembro mais audiência que todos os seus concorrentes de informação juntos.

Com efeito, a CMTV fechou o mês com um share médio de 3,9%, contra 1,8% da SIC Notícias, 1,4 % da TVI 24, que caiu em setembro, e 0,6% da RTP-3, ou seja, os 3 concorrentes juntos obtêm 3,8% de share, abaixo do share da CMTV.

Por minuto são mais de 84500 portugueses que acompanham em permanência a CMTV.

Além de ser a estação de informação nacional no cabo preferida dos portugueses há 3 anos e 9 meses consecutivos, a televisão do Correio da Manhã liderou até ao momento todos os dias do ano: foram 274 vitórias em 274 dias do ano até ao momento.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as operadoras de cabo, mas não está ainda presente na TDT.

Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK, que mede audiências em Portugal.