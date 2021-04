CMTV leva 945 dias seguidos a ganhar

A CMTV liderou a informação nacional de cabo em todos os dias de março e na média mensal, o que acontece há 51 meses consecutivos. Há 945 dias ininterruptos que a CMTV é a estação de informação nacional preferida dos portugueses.Em março, um total de 2 milhões 520 mil pessoas assistiram por dia à CMTV. Na média mensal de share, o canal do Correio da Manhã obteve 3,9% de share, claramente acima da soma dos seus principais concorrentes. Em segundo lugar ficou a SIC Notícias, com 1,8% de share mensal.A TVI 24 obteve 1,09 de share médio mensal. Para encontrarmos uma marca mais baixa temos de recuar a fevereiro de 2013, um mês antes de surgir a CMTV. Nessa altura, o canal de cabo da TVI obteve 1%.Também no horário nobre a CMTV é líder. A cada dia do mês de março, uma média superior a 146 mil pessoas por minuto seguem a emissão do canal 8 de todas as plataformas de cabo. Neste período de maior consumo e investimento publicitário, a CMTV regista 3,4% de share, contra 1,4% da SIC Notícias e apenas 1,02 da TVI24.Todos os resultados referidos são da responsabilidade da GFK.