CMTV líder absoluta com emissão de ‘Hora da Verdade’

acompanhou em direto e em permanência a decisão do juiz Ivo Rosa no processo Marquês, e foi líder absoluta nas audiências.Durante a emissão especial ‘Hora da Verdade’, das 14h43 às 18h41, uma média de 173 100 espectadores estiveram ligados ao canal do, que teve em média 7,4 % de share e picos superiores a 10%, no momento da leitura da decisão do juiz Ivo Rosa. Um resultado igual ao dos dois principais concorrentes juntos.A SIC Notícias teve uma média de 88 mil espectadores, com 3,8% de share, e a TVI 24 de 85 mil, com 3,6% de share. No total do dia, aregistou 4,4% de share face aos 2,7% da SIC Notícias e 1,8% da TVI 24.