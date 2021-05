CMTV líder bate Cristina Ferreira

A CMTV obteve esta quinta-feira um dos melhores resultados da sua história, chegou a ser líder absoluta de consumo televisivo no prime time, e derrotou o programa "Cristina Com Vida". No seu horário, o formato de Cristina Ferreira, na TVI, obteve 11,5 de share, contra 12.1% da CMTV.O canal do Correio da Manhã conseguiu colocar dois programas no top-20 do consumo de televisão, o Duelo Final, em sétimo lugar (à frente por exemplo do Jornal das 8 da TVI) e o CM Jornal, em décimo oitavo lugar, também à frente de Cristina Com Vida.No share diário, a CMTV obteve 7%. Lidera o consumo de informação no cabo há 981 dias consecutivos.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas ainda não está disponível na TDT.