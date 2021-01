A CMTV foi a grande vencedora das audiências entre os canais de informação nacional, liderando toda a noite eleitoral.









Durante a emissão especial, entre as 20h00, altura em que foi divulgada a projeção da CMTV/Intercampus, e o final do discurso do Presidente da República reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, o canal do Correio da Manhã registou 4,8% de share, contra 2,2% da TVI 24, 2,2% também da SIC Notícias e 1% da RTP 3 no cabo.

A noite eleitoral da CMTV, apresentada por José Carlos Castro, Daniela Polónia e João Ferreira, contou com 258 mil telespectadores em média, a cada minuto, contra 121 mil da TVI 24, 120,5 mil da SIC Notícias e 52 mil da RTP 3. A audiência total da CMTV chegou aos 2 milhões e 9 mil telespectadores.





Na média diária, a estação de televisão do Correio da Manhã registou também uma audiência muito superior à dos seus principais concorrentes: o share diário da CMTV foi de 4,8%, contra 2,7% da SIC Notícias e 2,2% da TVI 24. A estes valores corresponde uma média de 152 800 telespectadores por minuto, no caso da CMTV, 85 800 no da SIC Notícias, 68 mil no da TVI 24 e 30 500 no da RTP 3.





Estes resultados são fruto da análise de consumo pela GfK, responsável pela mediação oficial de audiências de televisão em Portugal. A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na Televisão Digital Terrestre.