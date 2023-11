CMTV líder no dia do terramoto político

A CMTV foi a televisão de informação nacional preferida dos portugueses no dia da demissão do primeiro-ministro, superiorizando-se a toda a concorrência ao longo do dia, cheio de surpresas e reviravoltas políticas.

A televisão do Correio da Manhã garantiu um share médio diário de 5,9% e 125.190 mil telespectadores, ao passo que a CNN Portugal registou apenas 4,3% de share com 91.260 mil telespectadores, e a SIC Notícias 4,1% de share e 87.480 mil telespectadores.

A CMTV é líder do mercado de informação nacional há 19 meses, sem interrupção.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.