CMTV: Melhor mês de sempre a crescer 41,1%

obteve em novembro o seu melhor resultado de sempre, batendo o recorde na generalidade dos critérios de medição de audiência.Além disso, a televisão doregista um impressionante crescimento de 41,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior."Os portugueses voltaram a deixar claro que preferem asempre que há um acontecimento relevante. Ficamos orgulhosos e estamos focados em prestar sempre o melhor serviço ao espectador, olhando para formas de investimento que se traduzam no natural crescimento da nossa marca", revela Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo daO share médio do mês de novembro foi de 6,5%, equivalente a 142500 espectadores a cada minuto do dia, enquanto em novembro do ano passado a audiência média era de 101 mil espectadores por minuto. Crescimento de 41,1% em relação ao período homólogo.O melhor share obtido até agora pelaera de 5,9%, em agosto de 2022. Ao obter agora 6,5%, o canal 8 de todas as plataformas de cabo pulveriza o seu próprio recorde enquanto os concorrentes juntos obtêm apenas 5,9%.lidera o mercado de informação nacional há 20 meses consecutivos.Todos os números citados são da responsabilidade da GFK.