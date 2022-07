CMTV regista a melhor semana de sempre em audiências

A CMTV registou a melhor semana de sempre entre 11 e 17 de julho. Durante o estado de contingência, enquanto centenas de bombeiros combatiam os intensos fogos que assolaram o País, os portugueses escolheram o canal do Correio da Manhã para se manterem informados com todo o rigor e para acompanharem a atualidade nacional em direto.Com uma média recorde semanal de 6,38% de share e 132 mil espetadores a cada minuto, a CMTV liderou a informação no cabo, muito à frente da CNN Portugal e da SIC Notícias. Em média, mais de 2 milhões e 700 mil telespetadores contactaram com a CMTV durante o dia, o valor mais elevado de sempre.O canal do CM também dominou e liderou o top dos programas mais vistos do cabo na semana em análise, ocupando os nove primeiros lugares da tabela. Em primeiro lugar ficou o ‘Jornal das 7’, seguido do ‘CM Jornal 20H’. A completar o pódio surge o ‘Investigação CM’.Em julho, a preferência dos portugueses é clara: a CMTV lidera a informação no cabo com uma média de 5,8% de share, muito à frente dos principais concorrentes. A CNN Portugal regista, até ao momento, 3,2% e a SIC Notícias está nos 2,4% de share. Já a RTP3 alcança uma média de 0,6% de share.Recorde-se que a CMTV está disponível no canal 8 de todas as plataformas, mas ainda não integra a oferta de canais da TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GfK, empresa que mede as audiências televisivas em Portugal.