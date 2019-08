Cofina em negociação para compra da TVI

A Cofina está em negociações para a compra da Media Capital. Paulo Fernandes, presidente do grupo que detém o, assinou um memorando de entendimento com a Prisa - empresa espanhola que controla a dona da TVI - que garante a exclusividade nas negociações.O acordo foi conhecido esta quarta-feira, ao início da tarde, e levou as ações da Cofina a uma valorização superior a 6%. Minutos antes do fecho da sessão, as ações dos dois grupos foram suspensas para "a divulgação de informação relevante ao mercado".Em resposta a uma solicitação dirigida pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Cofina - SGPS, S.A. (Cofina) confirmou, em comunicado, que "estão a decorrer negociações com a Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), em regime de exclusividade, relativas à potencial aquisição da participação da Prisa no Grupo Media Capital SGPS, S.A. (Media Capital), grupo português do setor dos media com presença no mercado da televisão, produção audiovisual, rádio, digital, música e entretenimento."Recorde-se que, em 2018, a Altice desistiu da compra da Media Capital, num negócio avaliado em 440 milhões de euros, devido aos entraves colocados pela Autoridade da Concorrência.Além da TVI, a Media Capital é dona da produtora Plural, das rádios Comercial, M80, Smooth e Cidade e dos sites IOL. A Cofina detém o, ‘Record’, ‘Sábado’, ‘Jornal de Negócios’, ‘TV Guia’, ‘FLASH!’, ‘Máxima’ e ‘Destak’."Estou certo de que encontraremos os melhores caminhos para que o, a, e as outras distintas marcas deste grupo continuem a servir os cidadãos com o jornalismo livre e independente que aqui sempre cultivámos", afirma Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial da Cofina.