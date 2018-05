Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concorrência rejeita propostas da Altice para a compra da Media Capital

Regulador considera que compromissos da dona do MEO não são suficientes para proteger consumidores.

Por Duarte Faria | 01:30

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou, esta segunda-feira, a Altice de que os compromissos que apresentou para a compra da Media Capital (TVI) não são suficientes para que a operação seja aprovada.



A entidade liderada por Margarida Matos Rosa considera que os oito remédios propostos pela dona da MEO "não protegem os interesses dos consumidores, nem garantem a concorrência" e "apresentam insuficiências de especificação, riscos de monitorização e de eventual incumprimento, acarretando riscos de distorções no mercado", revelou ao CM fonte oficial.



Recorde-se ainda que as propostas da Altice não fazem referência à Plural Entertainment, maior produtor de conteúdos audiovisuais em Portugal, ou à junção, na mesma empresa, de todos os sites Sapo e IOL.



Perante esta decisão, a Altice fica com duas opções: manter o negócio e apresentar novas soluções que permitam a viabilização da AdC, ou desistir do mesmo por não ter capacidade para apresentar alternativas.



Ontem, os responsáveis da empresa de telecomunicações estiveram reunidos para avaliar os próximos passos a dar.



A venda da Media Capital, detida pelo grupo espanhol Prisa, à Altice - num negócio de 440 milhões de euros - foi anunciada em julho do ano passado.