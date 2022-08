A utilização de aplicações (apps) nos telemóveis continua a crescer, com os consumidores a dedicarem-lhes uma média de quatro a cinco horas por dia no segundo trimestre deste ano. A conclusão é de um estudo da empresa data.ai, que refere ainda que o TikTok foi a aplicação mais utilizada em todo o Mundo neste período e o Instagram a app com mais downloads.









