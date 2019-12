‘Conta-me como foi’ regressa à RTP após oito anos

A série ‘Conta-me Como Foi’ regressa no próximo sábado, dia 7 de dezembro, aos ecrãs da RTP1, às 21h00. Oito anos depois de ter sido interrompida, retorna a série que José Fragoso, o diretor de programas da estação pública, classifica como "um dos maiores eventos televisivos do ano".

Fragoso sublinha também que "o ‘Conta-me…’ é uma das séries mais importantes da história da RTP", acrescentando que a equipa que lidera estava "há um ano a pensar retomá-la, mas tínhamos de juntar várias peças. Era importante que o elenco central de atores estivesse connosco e todos sabemos que às vezes é difícil juntar as pessoas numa mesma janela temporal".

O ator Miguel Guilherme, o protagonista masculino que encarna o papel do pai António Lopes, confessa que "ressuscitar o ‘Conta-me…’ foi uma ideia inspirada do José Fragoso" e relembrou o quanto é "importante darmos às pessoas uma ficção que as ajude a compreender o mundo complexo em que vivem e que ao mesmo tempo se recuse a infantilizar o espectador".

Para Miguel Guilherme, é fundamental que a ficção "trate o espectador como um parceiro inteligente e com a maturidade que 45 anos de democracia lhe conferem. Não vejo melhor sítio para isso acontecer sem ser na RTP", remata.

A série, que paulatinamente se tornou "de culto", vai retratar, nesta temporada, "um dos contextos históricos mais vibrantes da nossa história: os anos 80", salienta Fragoso, dizendo que reeditá-la "faz todo o sentido".