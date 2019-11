Convite a neonazi gera revolta contra a RTP

A participação de um pai de trigémeos no programa ‘A Nossa Tarde’, da RTP 1, a 24 de outubro último está a gerar polémica.Em causa está o facto do visado ser Nuno Cláudio Cerejeira, um conhecido dirigente hammerskin, sobrinho-neto do cardeal do Estado Novo, e detido e condenado em processos que envolveram ‘cabeças-rapadas’, como a morte de Alcindo Monteiro, português de origem cabo-verdiana assassinado em 1995 em Lisboa.A conversa conduzida por Tânia Ribas de Oliveira decorreu nos estúdios da RTP e está a gerar revolta nas redes sociais. A SOS Racismo também já repudiou a presença do neonazi no programa.Ao, a RTP esclareceu que "a história do casal Cláudia e Cláudio", que "depois de vários anos a tentarem ser pais, conseguiram, sem qualquer tratamento, ter trigémeos", foi "sugerida pela Fundação Ronald McDonald, da qual Tânia Ribas de Oliveira é embaixadora".A RTP acrescenta que "a coordenação do programa não teve conhecimento dos antecedentes criminais do pai, nem tão-pouco das convicções políticas". "Nunca o teríamos recebido se soubéssemos. Lamentamos muito o sucedido e pedimos desculpa a todos os que se tenham sentido ofendidos".Já a Fundação Ronaldo McDonald esclareceu que "a participação desta família" no programa "teve exclusivamente como objetivo reforçar a importância da proximidade da família junto de filhos doentes" e que "a informação sobre a vida das famílias não é do conhecimento da Fundação".tentou também ouvir Tânia Ribas de Oliveira mas não obteve respostas até ao fecho da edição.