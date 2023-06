A direção do Correio da Manhã e as caras mais conhecidas da CMTV terminam esta sexta-feira mais uma viagem pelo País, desta vez numa etapa que inclui o distrito de Leiria. A iniciativa tem como objetivo recompensar os postos de venda que nos mantêm cada vez mais próximos dos leitores.





Esta sexta-feira, último dia deste périplo, o diretor-geral editorial adjunto do CM Armando Esteves Pereira e a jornalista Sofia Piçarra vão marcar presença na Batalha, Marinha Grande, Caranguejeira e cidade de Leiria.





A 9 de janeiro deste ano, oapresentou uma nova imagem gráfica que fez com que as vendas em banca do jornal subissem quatro por cento no primeiro trimestre do ano, para uma média de 41 mil e 669 exemplares diários.