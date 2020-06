Correio da Manhã é líder absoluto na informação online

O site dovoltou a liderar as audiências digitais em Portugal em maio. De acordo com o ranking netAudience divulgado esta terça-feira, oalcançou quase 3,7 milhões de leitores, tornando-se no meio de comunicação social preferido dos portugueses também no online. O portal dochega a 43,2% do universo de leitores nas plataformas digitais, segundo este índice elaborado pela Marktest.Logo a seguir aosurgem os sites do ‘JN’, com 3,4 milhões de utilizadores, e da TVI, com 3,3 milhões. O agregador Notícias ao Minuto ocupa a 4ª posição, com 3,1 milhões. O 5º lugar é do ‘Expresso’, com 2,8 milhões. O mesmo número de leitores tem a Nit, que ocupa a 6ª posição, à frente do ‘Diário de Notícias’, com 2,3 milhões de alcances.Seguem-se a ‘Flash’ (2,2 milhões), a SIC (2,1 milhões) e, a fechar o top 10, a RTP (mais de 2 milhões de leitores).Os restantes meios do grupo(a que pertence o) lideram os respetivos segmentos: na economia, o ‘Negócios’ totaliza mais de 2 milhões de alcances; a ‘Sábado’ tem mais de 1,8 milhões e, no desporto, o ‘Record’ chegou a mais de 1,3 milhões de cibernautas.O ‘Público’ anunciou esta terça-feira ter suspendido a sua participação neste índice "por não se rever nos critérios" de análise.