iniciou esta sexta-feira a visita aos postos de venda do Algarve, homenageando todos aqueles que fazem chegar os jornais às mãos dos nossos leitores. No terreno estiveram Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial e o subdiretor João Ferreira. Marcaram presença em Vila Real de Santo António, Castro Marim e Tavira.A viagem prossegue segunda-feira, em Olhão, com o diretor executivo doPaulo João Santos e Francisco Penim; terça-feira, o diretor de novos formatos Pedro Mourinho, o diretor-adjunto de estratégia José Carlos Castro e a pivô Ângela Gonçalves Marques estarão em Faro; na quarta-feira, o diretor-geral editorial adjunto Armando Esteves Pereira, o diretor-adjunto Alfredo Leite e a pivô Sara Carrilho marcam presença em Loulé; quinta-feira é a vez do diretor executivo daPaulo Oliveira Lima e a pivô Daniela Polónia estarem em Albufeira, Silves e Lagoa.