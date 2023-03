As vendas do Correio da Manhã dispararam 6% desde a introdução do novo modelo gráfico, registando crescimento em todos os distritos. Em Portugal continental, o crescimento mais significativo verificou-se no distrito do Porto, com um aumento de vendas espetacular, de 27%. De resto, é nos distritos a norte que o CM regista os maiores crescimentos.





Correio da Manhã, sem eles o jornal não chegaria às mãos dos portugueses. Em sinal de reconhecimento dos quiosques e pastelarias que vendem o jornal mais lido e mais comprado pelos portugueses, diretores do CM e caras conhecidas da CMTV prosseguem a sua visita pelo País, agora no Algarve, uma das regiões mais importantes para o sucesso do CM e da CMTV. A próxima etapa é já esta sexta-feira, com o diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, e o subdiretor João Ferreira a deslocarem-se a diversos pontos de venda das cidades de Vila Real de Santo António e Tavira.



CM, Paulo João Santos, e o jornalista Francisco Penim estarão em Olhão; terça-feira, dia 28, o diretor de novos formatos, Pedro Mourinho, e a pivô Ângela Marques visitam Faro; na quarta-feira, dia 29, o diretor-geral editorial adjunto Armando Esteves Pereira, o diretor-adjunto Alfredo Leite e a pivô Sara Carrilho marcam presença em Loulé; quinta-feira, no dia 30, o diretor executivo da CMTV, Paulo Oliveira Lima, e a pivô Daniela Polónia estarão em Albufeira, Silves e Lagoa. A semana termina, sexta-feira, dia 30, com a presença do diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e a pivô Andreia Candeias em Portimão e Lagos.